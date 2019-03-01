Владимирского депутата будут судить из-за драки с коллегами

Владимирский депутат Андрей Футерко отправится под суд после драки у здания кафе, в результате которой один из его коллег получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Владимирской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата представительного органа муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Андрея Футерко», — сказано в сообщении.

По информации СК, драка между несколькими депутатами произошла еще осенью 2016 года. Долго продлились административные расследования, также подсудимый пытался обжаловать судебные решения. Постановление мирового судьи Камешковского района о передаче материалов в отношении депутата представительного органа муниципального образования в органы следствия по причине вышеуказанных заминок вступило в силу лишь в марте этого года.

Своей вины обвиняемый не признал. По его словам, пострадавший получил травму не от его действий, а в результате ДТП.