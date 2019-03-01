Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
Три самолета НАТО заметили у границ России

Три самолета НАТО заметили у границ России

 Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

Журналист телеканала ZIK избит в Киеве
Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета

СМИ: США собираются вывести войска из Сирии до начала лета
18:20   1 Марта 2019
Россия

Владимирского депутата будут судить из-за драки с коллегами

Владимирского депутата будут судить из-за драки с коллегами

Владимирский депутат Андрей Футерко отправится под суд после драки у здания кафе, в результате которой один из его коллег получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Владимирской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата представительного органа муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Андрея Футерко», — сказано в сообщении.

По информации СК, драка между несколькими депутатами произошла еще осенью 2016 года. Долго продлились административные расследования, также подсудимый пытался обжаловать судебные решения. Постановление мирового судьи Камешковского района о передаче материалов в отношении депутата представительного органа муниципального образования в органы следствия по причине вышеуказанных заминок вступило в силу лишь в марте этого года.

Своей вины обвиняемый не признал. По его словам, пострадавший получил травму не от его действий, а в результате ДТП.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#суд #драка #депутат #владимирская областьъ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...