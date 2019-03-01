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18:12   1 Марта 2019
Весь мир

Сын бен Ладена лишился подданства Саудовской Аравии

Сын бен Ладена лишился подданства Саудовской Аравии

 Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в соответствующем указе распорядился лишить подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена. Об этом в пятницу сообщило саудовское издание «Умм аль-кура» со ссылкой на приказ Министерства внутренних дел страны.

«МВД сообщает о выпуске королевского указа под номером 15690 с согласием лишить подданства Саудовской Аравии Хамзу Усаму Мухаммеда бен Ладена», — сказано в документе

Накануне американский Госдепартамент предложил награду в размере одного миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладен. Вашингтон считает его одним из главарей террористической группировки "Аль-Каида".

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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Автор: Алла Ларионова
#политика #саудовская аравия #весь мир #бен ладен

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