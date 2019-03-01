Сын бен Ладена лишился подданства Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в соответствующем указе распорядился лишить подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена. Об этом в пятницу сообщило саудовское издание «Умм аль-кура» со ссылкой на приказ Министерства внутренних дел страны.

«МВД сообщает о выпуске королевского указа под номером 15690 с согласием лишить подданства Саудовской Аравии Хамзу Усаму Мухаммеда бен Ладена», — сказано в документе

Накануне американский Госдепартамент предложил награду в размере одного миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладен. Вашингтон считает его одним из главарей террористической группировки "Аль-Каида".

*Запрещенная в РФ террористическая организация