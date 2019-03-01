Титов предложил освободить кондукторов и водителей от выдачи билетов пассажирам

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил первому вице-премьеру финансов РФ Антону Силуанову освободить частных пассажирских перевозчиков от обязанности пользоваться контрольно-кассовой техникой.

Федеральный закон №192 предполагает, что с 1 июля 2019 года водитель или кондуктор, который продает билеты, обязан пользоваться контрольно-кассовой системой и выдавать чеки покупателям. По мнению бизнес-омбудсмена, это может создать дополнительные издержки для субъектов бизнеса, увеличит остановочное время транспортных средств в местах для посадки пассажиров, а также снизит безопасность движения на дорогах.

Политик уточнил, что учитывая иное оборудование, которое нужно для перевозок пассажиров, сумма общих издержек на соблюдение требований составит для перевозчика более 110 тысяч рублей. Эта сумма составляет порядка 10% стоимости средства передвижения, не учитывая НДС и утилизационный сбор. Помимо этого, Налоговый кодекс РФ не предусмотрел вычета на приобретение кассового аппарата после 1 июля текущего года. Это, по мнению Титова, создаст еще один барьер для деятельности новых предпринимателей на пассажирских перевозках.

Также политик считает, что перевозчиков, использующих режим ЕНВД, нужно освобождать от использования контрольно-кассовой техники, если используются бланки строгой отчетности. Необходимые поправки уже созданы ведомством бизнес-омбудсмена.

Законопроект предполагает, что в качестве бланка можно использовать проездной билет.