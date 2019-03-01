Четыре человека погибли при взрыве в ресторане в сирийском Идлибе

Жертвами теракта, устроенного смертником в ресторане Фьюжн» в районе Аль-Дубайит в сирийском городе Идлиб, стали как минимум четыре человека. Еще несколько посетителей ресторана получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, террорист зашел в ресторан и открыл по посетителям беспорядочную стрельбу, после чего совершил самоподрыв.

Точное число жертв и пострадавших к настоящему моменту неизвестно. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.