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18:18   1 Марта 2019
Весь мир

Четыре человека погибли при взрыве в ресторане в сирийском Идлибе

Четыре человека погибли при взрыве в ресторане в сирийском Идлибе

Жертвами теракта, устроенного смертником в ресторане Фьюжн» в районе Аль-Дубайит в сирийском городе Идлиб, стали как минимум четыре человека. Еще несколько посетителей ресторана получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, террорист зашел в ресторан и открыл по посетителям беспорядочную стрельбу, после чего совершил самоподрыв.

Точное число жертв и пострадавших к настоящему моменту неизвестно. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #идлиб #взрыв #теракт #смертник #ресторан

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