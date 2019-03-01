Европа забыла про конфликт на востоке Украины, убежден Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Европа уже давно забыла про конфликт на востоке Украины. По его словам, она и так погрязла в своих проблемах.

«Хорошо, если мы тут по-своему славянскому братству (Украина, Россия и Белоруссия) объединимся и будем что-то делать», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что если понадобится более активная помощь Минска в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины, то власти готовы выслушать предложения, однако в качестве посредника навязываться не будут. Если что-то надо, то «будет сделан максимум».

Лукашенко напомнил, что считает, что американской стороне целесообразно подключиться к решению проблемы. Пока они этого не сделают, не поддержат формат переговоров, который есть, толку не будет.