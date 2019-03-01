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Аваков считает, что СБУ сотрудничает с радикалами

 Журналист телеканала ZIK избит в Киеве

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17:58   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Европа забыла про конфликт на востоке Украины, убежден Лукашенко

Европа забыла про конфликт на востоке Украины, убежден Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Европа уже давно забыла про конфликт на востоке Украины. По его словам, она и так погрязла в своих проблемах.

«Хорошо, если мы тут по-своему славянскому братству (Украина, Россия и Белоруссия) объединимся и будем что-то делать», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что если понадобится более активная помощь Минска в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины, то власти готовы выслушать предложения, однако в качестве посредника навязываться не будут. Если что-то надо, то «будет сделан максимум».

Лукашенко напомнил, что считает, что американской стороне целесообразно подключиться к решению проблемы. Пока они этого не сделают, не поддержат формат переговоров, который есть, толку не будет.

«Я уверен, если бы они поддержали этот процесс, он бы семимильными шагами пошел вперед», — подытожил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #политика #лукашенко

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