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18:06   1 Марта 2019
Весь мир

Порядка 40 силовиков стали жертвами атаки боевиков на военную базу в Афганистане

Порядка 40 силовиков стали жертвами атаки боевиков на военную базу в Афганистане

Минимум 40 сотрудников сил безопасности Афганистана стали жертвами атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, которая находится в провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщил телевизионный канал TOLO News со ссылкой на представителей 215-го армейского корпуса «Майванд». По его данным, вооруженное столкновение продолжается.

Также ранее TOLO News сообщил, что группа боевиков атаковала базу Вооруженных сил Афганистана, которая находится в провинции Гильменд. Нападение началось рано утром в пятницу. В атаке приняли участие по меньшей мере 27 боевиков, среди которых было семь террористов-смертников. Агентство Пажвак при этом сообщило, что нападение осуществили боевики радикального движения «Талибан»*.

Стоит отметить, что в настоящее время национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят на территории всей страны совместные операции по борьбе с террористами.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка

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Автор: Алла Ларионова
#афганистан #террористы

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