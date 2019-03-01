Киргизия озвучила РФ предложение по использованию предприятия военно-промышленного комплекса в целях выпуска оборонной продукции. Об этом стало известно 1 марта в Бишкеке от вице-премьера правительства Киргизии Жениша Разакова.

«Мы предложили это России. Сейчас экспертная группа РФ изучает проектные мощности и потенциал наших заводов в данной сфере», — прокомментировал Разаков.

Он подчеркнул, что в настоящий момент инициатива по использованию предприятий военно-промышленного комплекса изучается. По его словам, Россия и Киргизия должны найти компромисс, но пока что никаких конкретных решений не принято.

Разаков сообщил, что обсуждаемый вопрос контролирует премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что все киргизские оборонные предприятия, которые остались в республике еще с СССР, теоретически можно задействовать в целях производства военной продукции.