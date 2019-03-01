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17:43   1 Марта 2019
Россия

Документ о регистрации рожденных суррогатной матерью внесли в Думу

Документ о регистрации рожденных суррогатной матерью внесли в Думу

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внес на рассмотрение в Государственную думу РФ проект закона о регистрации детей, которые появились на свет в результате вспомогательных репродуктивных технологий.

Рязанский, согласно сообщению пресс-службы верхней палаты парламента РФ, подчеркнул, что в настоящее время органы ЗАГС отказывают в регистрации детей, не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким матерям, которые воспользовались суррогатным материнством. 

«Единственная возможность зарегистрировать рождение ребенка для данной категории лиц  — обращение в суд», — заявил парламентарий, комментируя настоящее положение дел.

Сенатор также добавил, что такого рода разбирательства приобретают затяжной характер, а дети тем временем не имеют никаких прав. По информации Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в России в 2017 году зафиксирован рост числа детей, рожденных суррогатными матерями.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #дети #суррогатное материнство

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