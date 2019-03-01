Олигарх Ходорковский намерен создать фиктивную организацию в России

Скрывающийся от российского правосудия за границей олигарх Михаил Ходорковский и его соратники по организации «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) пытаются зарегистрировать новую фиктивную структуру. Информация об этом появилась в интернете.

Как передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник, близкий к окружению Ходорковского, сам ранее отсидевший олигарх, а также председатель правления «Открытой России» Андрей Пивоваров, исполнительный директор Мария Галицкая, помощницы председателя Н.Алекса и Т.Усманова планируют зарегистрировать в Минюсте фиктивную структуру — Общероссийскую общественную организацию поддержки гражданского общества «Российская общественная организация Открытая Россия» («РОО Открытая Россия»).

Напомним, что весной 2017 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement. Роскомнадзор внес сайт «Открытой России» в список запрещенных. Доступ к нему закрыт.

Как пишет ФАН, создавая новую организацию, вышеперечисленные лица пытаются уйти от ответственности за деятельность иностранных юридических лиц Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement.

В сеть попали бланки документов для создания новой структуры: заявление о приеме в члены организации, протокол общего собрания несуществующей «Российской общественной организации Открытая Россия» и приложение к протоколу. Эти бланки и инструкции по их заполнению разослали по регионам с указанием заполнить до 3 марта.

«Убедительная просьба в протоколе изменять только текст, выделенный желтым», — говорится в инструкциях.

Особо подчеркивается, что датой собрания, которого никогда не было, должно быть число после 24 декабря 2018 года.

В инструкции также прописано требование прислать «на проверку» копии паспортов учредителей региональных отделений «РОО Открытая Россия» и фото заполненных бланков. После чего отправить документы по почте.

После сбора всех бумаг Пивоваров должен обратиться в Министерство юстиции для регистрации новой организации и распиарить это обращение в СМИ.