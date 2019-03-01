Лукашенко: Во внутриполитическом кризисе в Венесуэле виноваты США

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что Вашингтон виноват во внутриполитической ситуации, которая сложилась в Венесуэле. Речь об этом зашла во время встречи с представителями общественности и СМИ.

Президент назвал происходящее в республике «жутким абсурдом». Несмотря на то, что недавно в стране прошли президентские выборы, там «чуть ли не нового президента определили».

Лукашенко отметил, что знает, как проходили выборы. По его словам, все было честно.

«Да, есть проблемы, и может, не во всем виноваты американцы, но они несут за это ответственность. Мадуро говорил, что они благодаря Америке попали в такую ситуацию. Во многом — да», — заявил он.

Президент добавил, что венесуэльцы тоже виноваты в кризисе, но «американцы допустили кучу ошибок, своим нахрапом влезли в Венесуэлу».