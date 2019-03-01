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17:56   1 Марта 2019
Политика

Лукашенко заявил, что в его разговорах с Путиным статус Крыма не обсуждался

Лукашенко заявил, что в его разговорах с Путиным статус Крыма не обсуждался

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общаясь с российским коллегой Владимиром Путиным, он не затрагивал тему принадлежности полуострова Крым.

Об этом белорусский лидер рассказал представителям отечественных и зарубежных СМИ и общественности в ходе «Большого разговора с президентом».

Лукашенко отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он тему признания Крыма частью Российской Федерации с Владимиром путинным, заявил:

«Нет, у нас таким тем не проскальзывало. Я даже вам сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти проблемы – Крыма, Донбасса изначально, как только они появились. И у нас полное понимание, взаимопонимание, и я благодарен Путину за его понимание моего положения».

При этом Лукашенко добавил, что несколько лет назад, на инаугурации президента Украины Петра Порошенко, они уже дал оценку происходящим событиям, не хотел бы вдаваться сейчас в эти вопросы.

«Окружили западные и украинские журналисты, сотни человек. И начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым – российский или украинский. Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему», - рассказал он.

Лукашенко заявил, что в его разговорах с Путиным статус Крыма не обсуждался

Отвечая журналистам тогда – почти пять лет назад –  Лукашенко, по его словам, задал им вопрос – сколько украинцев погибло, защищая Крым от «агрессии», сколько прозвучало выстрелов. Журналисты ответили на эти вопросы молчанием.

«Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса. И для них это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, что, если это ваше, умирайте, воюйте за этот клочок земли…», - заключил Лукашенко свой рассказ, добавив, что в этом и заключается его позиция.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там всенародного референдума в ходе которого крымчане и севастопольцы высказались в поддержку этого шага. Поводом для проведения референдума о выходе Крыма и Севастополя из состава Украины и присоединении к РФ стал произошедший ранее в Киеве государственный переворот.

Лукашенко заявил, что в его разговорах с Путиным статус Крыма не обсуждался

 

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Автор: Александр Люблинский
#путин #крым #белоруссия #лукашенко #статускрыма

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