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17:30   1 Марта 2019
Весь мир

США расширили санкции в отношении Венесуэлы

США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Вашингтон решил расширить санкционные списки по Венесуэле. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, появившемуся на сайте американского ведомства, ограничительные меры введены против еще шести физических лиц. В их числе командующий Национальной гвардией Ричард Лопес Варгас.

США 25 февраля уже ввели санкции в отношении четырёх граждан Боливанской республики, с список попала бывший вице-президент Рамона Каррисалеса. Тогда же американская сторона обещала представить новые ограничительные меры против Каракаса.

Венесуэльское руководство в ответ на это заявило, что Вашингтон проводит ожесточенную кампанию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Действует Америка при этом, считает Каракас, в рамках прямого нарушения самых базовых принципов государственного международного права.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #санкции #венесуэла

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