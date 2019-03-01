США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Вашингтон решил расширить санкционные списки по Венесуэле. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, появившемуся на сайте американского ведомства, ограничительные меры введены против еще шести физических лиц. В их числе командующий Национальной гвардией Ричард Лопес Варгас.

США 25 февраля уже ввели санкции в отношении четырёх граждан Боливанской республики, с список попала бывший вице-президент Рамона Каррисалеса. Тогда же американская сторона обещала представить новые ограничительные меры против Каракаса.

Венесуэльское руководство в ответ на это заявило, что Вашингтон проводит ожесточенную кампанию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Действует Америка при этом, считает Каракас, в рамках прямого нарушения самых базовых принципов государственного международного права.