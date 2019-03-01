Бывшего адвоката Трампа опять допросят в Конгрессе США

Члены американского Конгресса решили вновь допросить Майкла Коэна — экс-адвоката президента США Дональда Трампа. Он вновь будет отвечать на вопросы в комитете по разведке палаты представителей 6 марта. Об этом сообщают западные СМИ.

Коэн в четверг уже давал показания в комитете, слушания, ставшие на этой неделе в Конгрессе третьими, прошли в закрытом режиме.

«Сегодня прошли очень продуктивные слушания, он (Коэн — прим.ред.) смог пролить свет на многие вопросы, которые очень важны для нашего расследования, и мы смогли подробно изучить их», — заявил по итогам слушаний глава комитета Адам Шифф.

Конгрессмен отметил, что собирается опубликовать стенограмму показаний бывшего адвоката главы Белого дома «в соответствующее время».

Накануне Коэн выступил в комитете палаты представителей по надзору и правительственной реформе. Дача показаний продолжалась показания о работе с Трампом продолжалась пять часов.