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17:10   1 Марта 2019
Россия

Построено более 800 километров «Северного потока — 2»

Построено более 800 километров «Северного потока — 2»

Около 800 километров труб газопровода «Северный поток — 2» уже уложено на дне моря. Работы идут по плану, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Укладка труб проводится согласно разрешениям со сторону Германии, Финляндии, Швеции и России. Оператору осталось получить разрешение от властей Дании.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод строят рядом с действующим «Северным потоком». Он растянется по территориальным или исключительным экономическим зонам стран, которые расположены на Балтийском побережье — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #газопровод #транзит газа #северный поток - 2

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