Около 800 километров труб газопровода «Северный поток — 2» уже уложено на дне моря. Работы идут по плану, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Укладка труб проводится согласно разрешениям со сторону Германии, Финляндии, Швеции и России. Оператору осталось получить разрешение от властей Дании.

Как суда Pioneering Spirit и Solitaire укладывают газопровод «Северный поток – 2» на дно Балтийского моря: https://t.co/2JIjPS9Sxz pic.twitter.com/wS7erDLRnn — Nord Stream 2 RU (@NSP2_Rossiya) February 6, 2019

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод строят рядом с действующим «Северным потоком». Он растянется по территориальным или исключительным экономическим зонам стран, которые расположены на Балтийском побережье — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия.