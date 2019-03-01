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17:17   1 Марта 2019
Россия

США намерены переправить вооружение ближе к Венесуэле, заявил Лавров

США намерены переправить вооружение ближе к Венесуэле, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах США закупить стрелковое оружие, а также минометы в странах Восточной Европы, чтобы потом переправить вооружение ближе к Венесуэле. Об этом глава МИД России заявил в пятницу на пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Мы эти намерения, конечно же, видим. Видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы», — добавил министр.

Речь идет о закупке и переносных ЗРК. По словам главы российского внешнеполитического ведомства. Переправлять вооружение Соединенные Штатны намерены при помощи одной из «послушных» Вашингтону авиакомпаний из страны бывшего СССР. Под этим режимом, вероятнее, Лавров имел ввиду Украину. Глава МИД РФ также заметил, что Бразилия и Колумбия уже отказались от поддержки силового вторжения в Венесуэлу. 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #лавров #венесуэла

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