Гуаидо обещает вернуть долг России, если станет президентом Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо пообещал выполнять все долговые обязательства, которые ранее были заключены страной, в случае его избрания на пост главы государства.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию РБК. По словам спикера Национальной Ассамблеи Венесуэлы, его цель – восстановить экономику страны и верховенство закона в ней.

Отвечая на вопрос журналистов о том, предлагал ли ему кто-либо из представителей США не выплачивать долг России, если власть в республике перейдет в руки оппозиции, Хуан Гуаидо ответил:

«Ни один чиновник в Соединенных Штатах не говорил мне этого. Я повторяю то, что я сказал: переходное правительство будет выполнять все законные внешние обязательства и мы будем уважать иностранные инвестиции».

Напомним: статус Хуана Гуаидо как самопровозглашенного временного президента Боливарианской республики поддержали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и ряд других стран. При этом Россия, Китай и еще несколько государств продолжают поддерживать легитимно избранного президента страны Николаса Мадуро. Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес передал венесуэльскому лидеру слова поддержки и солидарности от президента России Владимира Путина.