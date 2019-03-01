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Госдеп: Венесуэла не сможет вернуть долги РФ и КНР при нынешней власти

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17:23   1 Марта 2019
Политика

Гуаидо обещает вернуть долг России, если станет президентом Венесуэлы

Гуаидо обещает вернуть долг России, если станет президентом Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо пообещал выполнять все долговые обязательства, которые ранее были заключены страной, в случае его избрания на пост главы государства. 

Об этом он заявил в интервью российскому изданию РБК. По словам спикера Национальной Ассамблеи Венесуэлы, его цель – восстановить экономику страны и верховенство закона в ней.

Отвечая на вопрос журналистов о том, предлагал ли ему кто-либо из представителей США не выплачивать долг России, если власть в республике перейдет в руки оппозиции, Хуан Гуаидо ответил:

«Ни один чиновник в Соединенных Штатах не говорил мне этого. Я повторяю то, что я сказал: переходное правительство будет выполнять все законные внешние обязательства и мы будем уважать иностранные инвестиции».

Напомним: статус Хуана Гуаидо как самопровозглашенного временного президента Боливарианской республики поддержали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и ряд других стран. При этом Россия, Китай и еще несколько государств продолжают поддерживать легитимно избранного президента страны Николаса Мадуро. Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес передал венесуэльскому лидеру слова поддержки и солидарности от президента России Владимира Путина.

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Автор: Александр Люблинский
#оппозиция #возврат #долг #венесуэла #гуаидо

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