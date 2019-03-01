Власти Пакистана освободили индийского пилота, пишут СМИ

Пакистан передал Индии одного из двух пилотов, которых задержали в среду, 27 февраля после инцидента над спорным регионом Кашмир. Об этом сообщает India Today.

По словам премьер-министра Пакистана Имрана Хана, освобождение летчика является мирным жестом на фоне эскалации пакистано-индийского конфликта.

Летчика передали Индии на пограничном пункте Атари-Вага. По данным СМИ, из города Равалпинди пилота доставили сначала в Лахор, где его должны были встретить представители Красного Креста по правилами Женевской конвенции. После этого военного доставили на пограничный пункт.

Ранее армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство. Бой проходил на границе спорной территории.

Напомним, эскалация конфликта началась на следующий день после того, как Индия нанесла удары по лагерю боевиков на подконтрольной Пакистану части Кашмира. Ранее боевики взяли ответственность за теракт в Кашмире 14 февраля. Его жертвами стали 45 человек.