Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

 Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист
Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

 Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз
Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

 Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист
Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

 Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз
Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
14:00   1 Марта 2019
Весь мир

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этогм сообщила вице-президент латиноамериканского государства Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву», — заявила она в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Родригес, Венесуэла будет предпринимать все необходимые меры для гарантии права на защиту, разбирательство и возврат своих законных средств «в тех странах, где это необходимо».

В конце минувшего месяца Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA, запретив перечислять на ее счета деньги из Соединенных Штатов, где продается основная часть экспортируемой корпорацией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит три крупных НПЗ, блокируется, а американским гражданам теперь не разрешается проводить транзакции с компанией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионоваъ
#россия #мадуро #pdvsa

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...