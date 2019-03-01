Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этогм сообщила вице-президент латиноамериканского государства Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву», — заявила она в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Родригес, Венесуэла будет предпринимать все необходимые меры для гарантии права на защиту, разбирательство и возврат своих законных средств «в тех странах, где это необходимо».

В конце минувшего месяца Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA, запретив перечислять на ее счета деньги из Соединенных Штатов, где продается основная часть экспортируемой корпорацией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит три крупных НПЗ, блокируется, а американским гражданам теперь не разрешается проводить транзакции с компанией.