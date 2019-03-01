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14:00   1 Марта 2019
Россия

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Пользователи сервиса по поиску сантехников, ремонтников и других профессионалов YouDo пожаловались в социальных сетях на подозрительные объявление. Вопросы вызвал пост человека, который якобы должен спиливать деревья по заказу госучереждения в Москве.

Об этом сообщает телеканал «360». На крупном агрегаторе в феврале появились объявления о поиске подрядчиков для выполнения коммунальных работ: уборки снега, вывоза мусора, спила деревьев. При этом такие работы по столице уже давно выполняет ГБУ «Жилищник», все задания разыгрывают через официальные площадки.

В группе Нижегородского района Москвы появилась информация о человеке по имени Александр З, который по заданию должен спилить деревья на территории, где построят дом по программе реновации. В управе района были удивлены появлению таких объявлений и заявили, что к выполнению работ такого мужчину не допустят.

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Автор объявления, с которым удалось связаться по телефону, рассказал, что собирался участвовать в торгах на распил деревьев, но не успел подать заявку. Поэтому он отправился на сайт YouDo, где разместил объявления по поиску работников для подряда. Таким способом он пытался узнать стоимость, которую предлагают работники.

«Я не искал сотрудников, мне стало интересно, за какие цены люди готовы выполнять работы», — сказал Александр.

По словам адвоката Тимура Маршани, если бы автором объявления был человек, выигравший тендер, его размещение на YouDo было бы незаконным. Привлекать на субподряд посторонних лиц нельзя, отметил эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#подрядчик #коммунальные улуги #youdo

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