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13:51   1 Марта 2019
Весь мир

МИД РФ рассказал о циничной кампании по свержению Мадуро

МИД РФ рассказал о циничной кампании по свержению Мадуро

Полным ходом идет циничная кампания, целью которой является свержение законного правительства Венесуэлы, в том числе силовыми средствами.. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

По словам Лаврова, РФ последовательно выступает за исключительно мирное решение внутренних проблем Венесуэлы.

Напомним, глава контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января на митинге в Каракасе объявил себя главой государства на период действия в стране временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Николас Мадуро же назвал спикера оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного главу государства.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #лавров #венесуэла #мадуро

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