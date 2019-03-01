Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко, который участвует в избирательной компании, намереваясь переизбраться на второй срок, останется главой государства.

Такое мнение Лукашенко выразил в пятницу на встрече с представителями СМИ и общественности.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он заявил:

«Лукашенко о выборах на Украине: Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, предпочтительней с Зеленским. Порошенко еще последнего слова не сказал».

По мнению белорусского лидера, во втором туре выборов на Украине, те, кто голосовал за Зеленского (украинского актера и шоумена) - они за него и проголосуют опять, а вот те, кто голосовал за других кандидатов, а всего ЦИК Украины на текущих выборах зарегистрировал 44 претендента на высший пост страны, во втором туре проголосуют за Порошенко.