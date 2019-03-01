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 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
13:54   1 Марта 2019
Весь мир

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко, который участвует в избирательной компании, намереваясь переизбраться на второй срок, останется главой государства.

Такое мнение Лукашенко выразил в пятницу на встрече с представителями СМИ и общественности.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он заявил:

«Лукашенко о выборах на Украине: Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, предпочтительней с Зеленским. Порошенко еще последнего слова не сказал».

По мнению белорусского лидера, во втором туре выборов на Украине, те, кто голосовал за Зеленского (украинского актера и шоумена) - они за него и проголосуют опять, а вот те, кто голосовал за других кандидатов, а всего ЦИК Украины на текущих выборах зарегистрировал 44 претендента на высший пост страны, во втором туре проголосуют за Порошенко. 

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #лукашенко #ыборы #зеленский #второйтур

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