Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой

Вопрос о том, в чем именно заключается поддержка России Венесуэлы, кроме политических заявлений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференции 1 марта порекомендовал обратить к МИД РФ.

Он подчеркнул, что поддержкой занимается не только МИД РФ, но и Россия в целом. Но так как именно контакты осуществляются по линии внешнеполитического ведомства, следует переадресовать вопрос туда.

Песков отметил Россия осуществляет регулярные контакты с венесуэльскими партнерами, причем они никуда не исчезли и будут продолжаться. По мнению пресс-секретаря РФ, Россия заинтересована сотрудничать с Венесуэлой, ведь некоторые российские компании реализуют крупные проекты со Венесуэлой и наша страна рассчитывает на хорошие перспективы проектов к расширению.

«И, конечно, мы желаем нашим венесуэльских партнерам скорее справиться с трудностями внутриполитическими и, конечно, с экономическими сложностями, которые сейчас имеют место в стране», — пожелал пресс-секретарь РФ.

Из-за экономической ситуации в любом случае поднимается вопрос о дополнительной финансовой помощи и кредитах, резюмировал Песков.

На вопрос о том, поднимает ли сторона Венесуэлы какие-либо вопросы, Песков ответил, что это надо спрашивать у МИД.