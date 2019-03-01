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13:40   1 Марта 2019
Россия

Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой

Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой

Вопрос о том, в чем именно заключается поддержка России Венесуэлы, кроме политических заявлений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференции 1 марта порекомендовал обратить к МИД РФ. 

Он подчеркнул, что поддержкой занимается не только МИД РФ, но и Россия в целом. Но так как именно контакты осуществляются по линии внешнеполитического ведомства, следует переадресовать вопрос туда.

Песков отметил Россия осуществляет регулярные контакты с венесуэльскими партнерами, причем они никуда не исчезли и будут продолжаться. По мнению пресс-секретаря РФ, Россия заинтересована сотрудничать с Венесуэлой, ведь некоторые российские компании реализуют крупные проекты со Венесуэлой и наша страна рассчитывает на хорошие перспективы проектов к расширению. 

«И, конечно, мы желаем нашим венесуэльских партнерам скорее справиться с трудностями внутриполитическими и, конечно, с экономическими сложностями, которые сейчас имеют место в стране», — пожелал пресс-секретарь РФ.

Из-за экономической ситуации в любом случае поднимается вопрос о дополнительной финансовой помощи и кредитах, резюмировал Песков. 

На вопрос о том, поднимает ли сторона Венесуэлы какие-либо вопросы, Песков ответил, что это надо спрашивать у МИД.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #венесуэлы

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