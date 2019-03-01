Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам о том, что Москва пока не была информирована о результатах саммита США-КНДР, который завершился во Вьетнаме 28 февраля. При этом представитель Кремля отметил, что прошло еще мало времени.

Саммит лидеров двух стран завершился достижением договоренности о продолжении обсуждений «значительного улучшения двусторонних отношений». Такое сообщение в пятницу привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). При этом оно обнародовало детальный отчет о состоявшейся встрече председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что стороны в ходе второго саммита не подписали никаких соглашений. График встречи также был значительно изменен. Санкции Вашингтон с КНДР не снял.