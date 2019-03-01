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13:32   1 Марта 2019
Россия

США не информировали Москву по итогам саммита с Северной Кореей — Кремль

США не информировали Москву по итогам саммита с Северной Кореей — Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам о том, что Москва пока не была информирована о результатах саммита США-КНДР, который завершился во Вьетнаме 28 февраля. При этом представитель Кремля отметил, что прошло еще мало времени.

 Саммит лидеров двух стран завершился достижением договоренности о продолжении обсуждений «значительного улучшения двусторонних отношений». Такое сообщение в пятницу привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). При этом оно обнародовало детальный отчет о состоявшейся встрече председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. 

Ранее сообщалось, что стороны в ходе второго саммита не подписали никаких соглашений. График встречи также был значительно изменен. Санкции Вашингтон с КНДР не снял.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #кндр #политика

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