Песков переадресовал вопрос «Би-би-си» пресс-службе Роснефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста «Би-би-си» о том, располагает ли глава российской госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин какими-то особыми полномочиями в переговорах с Венесуэлой.

Как передает с брифинга пресс-секретаря президента Федеральное агентство новостей (ФАН), британский журналист спросил у Пескова:

«Публично известно, что активную роль в отношениях между РФ и Венесуэлой играет глава Роснефти Игорь Сечин. Есть ли у Игоря Сечина какие-то особые полномочия помимо переговоров по нефти, выполняет ли он какие-то еще функции по донесению каких-то месседжей до руководства Венесуэлы?».

В ответ, Песков заявил, что оставит данный вопрос без комментария, добавив, что журналист «Би-би-си» знаком с пресс-секретарем Роснефти.

«Я не сомневаюсь что он будет готов исчерпывающе ответить на ваши вопросы», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также он оставил без комментариев и уточняющие вопросы британского журналиста о том, не давал ли президент РФ Игорю Сечину каких-нибудь особых поручений для «проработки контактов» с Венесуэлой.