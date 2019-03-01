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13:26   1 Марта 2019
Россия

Кремль не может вмешиваться в ситуацию на банковском рынке — Песков

Кремль не может вмешиваться в ситуацию на банковском рынке — Песков

Кремль не может вмешиваться в ситуацию на банковском рынке вокруг комиссий за безналичные расчеты (ставках эквайринга) на уровне микроменеджмента. Российский лидер Владимир Путин уже дал необходимые поручения.

Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, следят ли в администрации президента за спорами между ретейлерами (розничные торговые сети) и представителями банковской сферы вокруг темы снижения ставок эквайринга и может ли Кремль вмешаться

«Кремль не может вмешиваться в эту ситуацию», — приводит слова Пескова корреспондент ФАН. 

Пресс-секретарь напомнил, что ранее торговцы жаловались Путину на высокие ставки эквайринга и он дал соответствующие поручения. Вмешиваться в ситуацию на уровне микроменеджмента — прерогатива фискальных властей, заключил Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #ритейлеры #эквайринг

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