Ведомства не обсуждают изучение теологии в вузах — Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по линии официальных ведомств не обсуждается информация о включении теологии как дисциплины для изучения в высших учебных заведениях. Об этом он рассказал на пресс-конференции 1 марта.

Журналисты напомнили, что накануне в СМИ поступила информация о появлении дисциплины «Теология» в программе российского высшего образования. Об этом заявил митрополит Иларион на образовательном форуме.

«Это можно отнести к категории экспертной точки зрения. Каких-либо движений в этом направлений нет по линии официальных ведомств», — указал Песков.

Теологию также называют богословием. Это комплекс дисциплин, которые изучают, излагают или истолковывают религиозные учения и догматы, обосновывают и защищают вероучения о боге, его деятельность в мире или откровения. Они затрагивают учения о нравственных нормах и формах богопочитания. Теология отличается от религиоведения или философии религии.