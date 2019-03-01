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13:12   1 Марта 2019
Россия

Вице-президенту Венесуэлы в РФ оказывается прием на высоком уровне, заявил Песков

Вице-президенту Венесуэлы в РФ оказывается прием на высоком уровне, заявил Песков

Тот факт, что президент РФ Владимир Путин в такой критической ситуации для Венесуэлы не стал встречаться с вице-президентом этой страны Делси Родригес, никак не связано с шаткостью позиций официальной власти в венесуэльском государстве. Такое заявление сделал в пятницу в ходе брифинга Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вице-президенту в России оказывается прием на высоком уровне. Никакого дефицита общения с российской стороной у политика нет. Отсутствие встреч связано с плотным графиком работы президента Путина, запланированными ранее мероприятиями, заметил пресс-секретарь главы России.

Известно, что во время визита  Родригес встретится с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым хорошо знакома, так как ранее сама была главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #песков #венесуэла

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