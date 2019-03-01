Кремль пока не имел возможности ознакомиться с расследованием сетевого издания «Проект» об ЛДПР, где утверждается, что они превратились в бизнес-структуру и продают мандаты в Госдуму за 100-400 миллионов рублей.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что если подобное заявления звучат, они должны быть подкреплены весомыми аргументами и доказательствами.

«Есть ли они в этом расследовании, я не знаю», — заключил Песков.

Издание «Проект» опубликовало расследование о партии ЛДПР. Его авторы утверждают, что политсила продает мандаты в Госдуму за 100-400 миллионов рублей, а семье лидера партии Владимира Жириновского принадлежит недвижимость на сумму 9,8 миллиарда рублей.