Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

 Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист
Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

 Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз
Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

 Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист
Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

 Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз
Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
13:09   1 Марта 2019
Россия

Песков: Кремль еще не знакомился с расследованием издания «Проект» об ЛДПР

Песков: Кремль еще не знакомился с расследованием издания «Проект» об ЛДПР

Кремль пока не имел возможности ознакомиться с расследованием сетевого издания «Проект» об ЛДПР, где утверждается, что они превратились в бизнес-структуру и продают мандаты в Госдуму за 100-400 миллионов рублей.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что если подобное заявления звучат, они должны быть подкреплены весомыми аргументами и доказательствами.

«Есть ли они в этом расследовании, я не знаю», — заключил Песков.

Издание «Проект» опубликовало расследование о партии ЛДПР. Его авторы утверждают, что политсила продает мандаты в Госдуму за 100-400 миллионов рублей, а семье лидера партии Владимира Жириновского принадлежит недвижимость на сумму 9,8 миллиарда рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#песков #расследование #жириновский #лдпр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...