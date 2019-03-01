Песков:  В России доминирует теплое отношение к Белоруссии

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Белоруссией остаются братскими и союзными.

По словам Пескова, как их в пятницу передает Федеральное агентство новостей, в России, конечно, доминирует теплое отношение к белорусам.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что 98% белорусов высказываются против объединения с РФ, а также на вопрос, какие настроения на эту тему среди россиян.