Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

 Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист
Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

 Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз
Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

Вход в ряд музеев 8 марта будет бесплатным для женщин

 Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист

Искать подрядчиков для выполнения коммунальных работ на YouDo незаконно — юрист
Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

 Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз
Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
13:11   1 Марта 2019
Весь мир

Песков:  В России доминирует теплое отношение к Белоруссии

Песков:  В России доминирует теплое отношение к Белоруссии

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Белоруссией остаются братскими и союзными.

По словам Пескова, как их в пятницу передает Федеральное агентство новостей, в России, конечно, доминирует теплое отношение к белорусам.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что 98% белорусов высказываются против объединения с РФ, а также на вопрос, какие настроения на эту тему среди россиян.

«Отношения между нашими странами являются союзными, братскими. Теплое отношение к Белоруссии, конечно, у нас доминирует. В основном, я не берусь комментировать», - сказал в ответ Дмитрий Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #песков #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...