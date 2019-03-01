Песков: В России доминирует теплое отношение к Белоруссии
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Белоруссией остаются братскими и союзными.
По словам Пескова, как их в пятницу передает Федеральное агентство новостей, в России, конечно, доминирует теплое отношение к белорусам.
Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что 98% белорусов высказываются против объединения с РФ, а также на вопрос, какие настроения на эту тему среди россиян.
«Отношения между нашими странами являются союзными, братскими. Теплое отношение к Белоруссии, конечно, у нас доминирует. В основном, я не берусь комментировать», - сказал в ответ Дмитрий Песков.