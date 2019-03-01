Конкретики в обсуждении общей валюты с Белоруссией нет, указал Песков

В обсуждении общей валюты с Белоруссией нет конкретики, но вопрос поднимут на пути к созданию Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 марта на пресс-конференции.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста об оценке правительством заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о создании общей валюты. Он указал, что тема является предметом экспертных переговоров.

«Есть рабочие группы, вы знаете, что о необходимости продолжения разговора в рамках этих групп говорили президенты в ходе своего недавнего общения в Сочи», — отметил пресс-секретарь.

Также существует подписанный союзный договор и приложения к нему. Документы содержат определенный регламент действий. Помимо этого необходимо обсудить «нужна ли нюансировка в последовательности действий».

Совместная валюта прописана в соглашениях, как и другие шаги.