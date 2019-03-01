Путин встретится с главой «Россети»

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 1 марта, работает в Москве. Сегодня у президента день встреч и совещаний, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент ФАН. Публичной станет встреча с главой одной из системообразующей компаний «Россети» Павлом Ливинским.

«Традиционно президент сверяет часы с главами таких крупных компаний, что и произойдет сегодня», — отметил Песков.

Завтра и послезавтра глава государства пробудет в Красноярске, где посетит церемонию открытия Универсиады 2019.