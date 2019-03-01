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13:00   1 Марта 2019
Россия

Кремль заявил о готовности помочь в разрешении индо-пакистанского конфликта

Кремль заявил о готовности помочь в разрешении индо-пакистанского конфликта

Россия готова способствовать в урегулировании кризиса между Индией и Пакистаном при желании обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. 

При этом, он подчеркнул, что контактов с Дели и Исламабадом у Москвы пока не планируется. Представитель Кремля напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин в разговоре по телефону с индийским ​премьером Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта между Индией и Пакистаном.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #индия #пакистан

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