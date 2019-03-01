Россия готова способствовать в урегулировании кризиса между Индией и Пакистаном при желании обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

При этом, он подчеркнул, что контактов с Дели и Исламабадом у Москвы пока не планируется. Представитель Кремля напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин в разговоре по телефону с индийским ​премьером Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта между Индией и Пакистаном.