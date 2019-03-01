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12:52   1 Марта 2019
Весь мир

Замглавы Хомса: В провинции построили дома для жителей Рукбана

Замглавы Хомса: В провинции построили дома для жителей Рукбана

Несколько тысяч домов для временного проживания беженцев, которые проживают в лагере Рукбан, построили в провинции Хомс, заявил 1 марта заместитель губернатора сирийского региона Омер аль-Халиль на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Он отметил, что жилье прежде всего будет предоставлено тем, чьи дома пострадали или были разрушены из-за столкновений.

«Достаточно сохранившееся для восстановления жилье отремонтировано и готово к заселению», — объяснил аль-Халиль.

Заместитель главы провинции добавил, что беженцев обеспечат рабочими местами и социальной поддержкой. Нуждающиеся получат необходимую медицинскую помощь, а дети школьного возраста продолжат обучение. В Хомсе располагается более 1200 образовательных учреждений.

Ранее на заседании выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он рассказал, что подконтрольные американцам боевики препятствуют выходу беженцев из Рукбана и требуют деньги, чтобы его покинуть.

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Автор: Анна Манц
#сирия #хомс #беженцы #рукбан

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