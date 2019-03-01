Минобороны улучшили патроны калибра 5,45, от которых хотели отказаться

Более мощные боеприпасы калибра 5,45 мм были созданы ЦНИИТОЧМАШ (входящий в Ростех) во время работы над экипировкой «Ратник». Об этом стало известно от генконструктора экипировки Олега Некрасова.

Ранее было известно, что одно из управлений Минобороны не исключало возможность отказаться от патронов калибра 5,45 мм, которые используются в автоматах АК-74, АК-12 и прочих стрелковых вооружениях армии РФ, из-за того, что они недостаточно пробивают на средних и повышенных дальностях стрельбы.

Во время работы ОКР «Ратник» разработаны боеприпасы: 7Н39 и 7Н40. Один имеет повышенную кучность стрельбы, а второй — повышенно бронебойное действие, сообщил Некрасов. Он также подчеркнул, что новые патроны 7Н39 пробивают на 50-70 метров броневой лист марки 2П. Что касается патронов 7Н40, они значительно увеличили кучность (более чем в 1,5 раза), если сравнивать со штатными.

Генконструктор экипировки отметил превосходство новых патронов по сравнению со старыми.

Однако он признал, что Россия с калибром 5,45 мм отставала от боеприпасов НАТО по кучности одиночным огнем. Также заказчик пожелал увеличить дальность бронепробития.

Известно, что на сегодняшний день войска используют экипировку второго поколения «Ратник». По результатам боевого применения не смогли зафиксировать ни одного пробития системы бронезащиты.

В скором времени в «Ратник» включат новые элементы, которые разрабатываются для экипировки «Ратник-3» (следующее поколение). Элементами будет медицинский датчик, электронное забрало и противоминная обувь. Новое поколение экипировки станет легче на 4 килограмма.