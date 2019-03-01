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13:01   1 Марта 2019
Весь мир

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за ту поддержку, которую она оказывает республике.

Об этом в пятницу заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я хотела бы передать вам слова благодарности от нашего президента - господина Николаса Мадуро - и от венесуэльского народа за ту поддержку, которая оказывает нам Российская Федерация», - сказала венесуэльский дипломат.

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил Делси Родригес, что Москва поддерживает шаги венесуэльского президента по поддержанию в стране социальной-эколномической ситуации, при этом выступает категорически против любых внешних вмешательств в дела страны. Также лавров передал президенту Венесуэлы слова поддержки и солидарности от российского лидера Владимира Путина.

Напомним: в январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции, спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы. Легитимный глава государства Николас Мадуро назвал его действия попыткой госпереворота.

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

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Автор: Александр Люблинский
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