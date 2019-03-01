Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за ту поддержку, которую она оказывает республике.

Об этом в пятницу заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я хотела бы передать вам слова благодарности от нашего президента - господина Николаса Мадуро - и от венесуэльского народа за ту поддержку, которая оказывает нам Российская Федерация», - сказала венесуэльский дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил Делси Родригес, что Москва поддерживает шаги венесуэльского президента по поддержанию в стране социальной-эколномической ситуации, при этом выступает категорически против любых внешних вмешательств в дела страны. Также лавров передал президенту Венесуэлы слова поддержки и солидарности от российского лидера Владимира Путина.

Напомним: в январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции, спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы. Легитимный глава государства Николас Мадуро назвал его действия попыткой госпереворота.