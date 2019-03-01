Синоптики узнали, когда в Москве начнется весна

Метеорологическая весна придет в Москву примерно в середине марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову в пятницу.

По словам специалиста, метеорологическая весна начинается тогда, когда температура воздуха в среднем за сутки становится устойчиво положительной. В российской столице, отметила она, это обычно происходит во второй половине марта. Прогноз на текущий месяц и тенденция к потеплению климата свидетельствуют том, что весенние процессы в регионе теперь наблюдаются в более ранние сроки,

«Поэтому мы считаем, что начало метеорологической весны произойдет где-то в середине марта», — заявила собеседница агентства.

При этом Позднякова подчеркнула, что в отдельные дни марта, в том числе и во второй половине месяца, температура может падать ниже ноля.