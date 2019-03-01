Поставка контрафактного препарата онкобольным остановлена в Ростове-на-Дону

Ростовский Росздравнадзор становил поставку контрафактного лекарства в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее данным, оптовая компания «Лекарь» в рамках госконтракта поставила в институт препарат «Гертикад». Его используют для терапии рака груди и рака желудка. При этом производитель лекарства сообщил Росздравнадзору, что передал его другому лечебному учреждению.

Внеплановая проверка выявила в отношении поставленных лекарств нарушения обязательных требований (признаки контрафакта) и остановил его поставку.Оптовик не получила от института плату за препарат.

В областном Арбитраже Росздравнадзор с производителем доказали, что товар некачественный. Дальнейшая проверка выявила у оптовой компании грубые нарушения лицензии, условий хранения и перевозки препаратов. Компания должна устранить их до 25 июля.