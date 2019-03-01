Время полетов в Таиланд увеличилось из-за закрытого неба Пакистана

Продолжительность полетов и затраты на топливо для рейсов в Таиланд, Китай, Индию, Индонезию и на Бали увеличились из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном, сообщает Ассоциация туристических операторов России.

Ограничение на полеты также стоят в Индии и Афганистане. Российские перевозчики указали, что небо над участком Пакистан — Лахор могут открыть уже сегодня, 1 марта.

Официальный представитель одной из авиакомпаний сообщил, что время рейсов увеличилось примерно на час.

«Однако на полетное время существенное влияние оказывают такие факторы как тип воздушного судна, его коммерческая загрузка и метеоусловия», — объяснил он.

При росте продолжительности полета увеличиваются и затраты на выполнение рейса. Значительное подорожание билета отмечается на рейсах с дозаправкой самолета, но стоит заметить, что подобную практику используют мало перевозчиков. При дозаправке самолета в направлении Азии, при условии вместимости лайнера на 320 пассажиромест, стоимость билета будет больше примерно на тысячу рублей.