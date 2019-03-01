Зарплата женщин в РФ составила 70% от средней зарплаты мужчин

Вице-премьер России Ольга Голодец выступила на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов», который прошел в Новокузнецке. Она заметила, что процент занятости женщин в стране высокий, однако заработная плата россиянок составляет лишь 70% от средней заработной платы мужчин.

По ее словам, несмотря на имеющиеся возможности, российские женщины «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин».

В ответ на речь вице-премьера в Министерстве труда и социальной защиты России со ссылкой на статистику подчеркнули, что зарплаты россиянок увеличились относительно зарплат мужчин на 8,5 п.п. с начала «нулевых» готов, тем самым сократив отставание,.