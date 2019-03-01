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12:37   1 Марта 2019
Россия

Зарплата женщин в РФ составила 70% от средней зарплаты мужчин

Зарплата женщин в РФ составила 70% от средней зарплаты мужчин

 

 Вице-премьер России Ольга Голодец выступила на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов», который прошел в Новокузнецке. Она заметила, что процент занятости женщин в стране высокий, однако заработная плата россиянок составляет лишь 70% от средней заработной платы мужчин.

По ее словам, несмотря на имеющиеся возможности, российские женщины «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин».

В ответ на речь вице-премьера в Министерстве труда и социальной защиты России со ссылкой на статистику подчеркнули, что зарплаты россиянок  увеличились относительно зарплат мужчин на 8,5 п.п. с начала «нулевых» готов, тем самым сократив отставание,.

«Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% (в 2001 году) до 28,3% (в 2017 году)», — рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда России.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #зарплата #женщины

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