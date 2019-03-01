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12:41   1 Марта 2019
Весь мир

Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки

Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его действиях по решению социально-экономических вопросов и категорически протестует против вмешательства в дела Боливарианской республики.

Об этом глава российского МИД заявил исполнительному вице-президенту Венесуэлу Делси Родригес, встречу с которой провел ранее в пятницу.

При этом Лавров передал венесуэльскому лидеру слова солидарности и поддержки от президент России Владимира Путина:

«Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро», - сказал он.

Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки

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Автор: Александр Люблинский
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