Лавров: Путин передал Мадуро слова поддержки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его действиях по решению социально-экономических вопросов и категорически протестует против вмешательства в дела Боливарианской республики.
Об этом глава российского МИД заявил исполнительному вице-президенту Венесуэлу Делси Родригес, встречу с которой провел ранее в пятницу.
При этом Лавров передал венесуэльскому лидеру слова солидарности и поддержки от президент России Владимира Путина:
«Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро», - сказал он.