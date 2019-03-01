Киев заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Сокращение населения Украины угрожает национальной безопасности страны и существованию нации. Такое заявление сделал в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — заявил секретарь СНБО на форуме в Киеве. Выступление транслировал украинский телевизионный канал «Прямой».

В минувшем году, по словам Турчинова, на Украине родились 335 тысяч новорожденных, а умерли 587 тысяч граждан. Он отметил, что рождаемость в стране снизилась на 7% по сравнению с 2017 годом. При этом, добавил Турчинов, число абортов, только по официальным данным медицинских учреждений, в настоящее время на Украине составляет 100 тысяч в год.