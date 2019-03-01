Соболь подала иск с «Конкорду» и властям Москвы, чтобы громко проиграть – юрист

Подчиненная Алексея Навального Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила в своем Twitter о поданном иске к семи садикам, столичным властям и компании «Конкорд». У самой Соболь судебных претензий к детскому питанию нет. Она сообщила, что представляет 16 родителей, чьи дети попали в больницы в декабре прошлого года, и требует, чтобы каждому из них оплатили все расходы на медицину и дали по полмиллиона рублей.

«Этот иск очень важен еще и для того, чтобы родители пострадавших детей смогли наконец-то добиться правды», - написала Соболь в Facebook.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, комментируя претензии Соболь, напомнил, что ее начальник неоднократно использовал детей, подставляя под дубинки силовиков на несанкционированных акциях. Теперь, по мнению специалиста, команда блогера сменила тактику, взявшись за родителей.

«Теперь он пытается использовать родителей и будет заниматься школьным питанием. При этом состоялись через посредников всевозможные контакты, когда Навальный пытался шантажировать «Конкорд». Компании нужно было написать заявление о вымогательстве и брать их всех под белые рученьки. Практика эта не новая. Если человек отравился соком, то можно подать в суд на производителя и магазин. Случай будет локализован. В каждом случае нужно конкретно разбираться, устанавливать причину, потому что пока никаких доказательств вины конкретных людей нет. Так можно рассуждать, что школы находятся в России, значит виновата вся Россия, давайте подавать в суд на Кремль. Это юридически неграмотно, просто пиар-ход», - полагает Матвейчев.

На заседаниях, судя по размещенному Соболь анонсу, она собирается устроить шоу. Вызывать в суд в чиновников, допрашивать их там. Победа и компенсации родителям юриста ФБК беспокоят не столько, как пиар. А родители пострадавших детей для Соболь – лишь инструмент в политической и экономической игре, которую Навальный ведет против владельца «Конкорда» Евгения Пригожина, уверен юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Мы все видим, как далеки от идеала отношения между Пригожиным и Навальным. Постоянные обвинения, опубликованные фотографии. Естественно, что подав такой иск можно хорошо попиариться. Люди всегда очень остро воспринимают все, что связано с детьми. От таких публичных обвинений, сделанных с целью пиара, очень сложно отбиваться. Я не сомневаюсь, что Навальному плевать на детей как таковых», - говорит Ремесло.

Как юрист Соболь не может не знать, что у родителей пострадавших детей нет прямых отношений не только с поставщиками питания в детские сады, контролирующими чиновниками, но и клининговыми компаниями, работающими там. Юридически проще родителям выяснить отношения в суде с конкретным садиком, с которым есть договор на услуги. А уже потом садик, если сочтет нужным выставить встречный иск.

Минусом в суде для Соболь станет и отказ от досудебного разбирательства. «Конкорд» уже начал выплачивать материальную помощь семьям. Сумма выплат оговаривается. В компании заявляли, что готовы выслушать и поддержать всех обратившихся. О том, как получить материальную поддержку, компания подробно сообщала в пресс-релизе.

Отказ от материальной помощи «Конкорда» и попытку добиться выплат через суд собеседник агентства считает еще одним признаком политического характера иска.