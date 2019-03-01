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12:41   1 Марта 2019
Россия

Роскосмос не исключил отправку космонавтов на кораблях США

Роскосмос не исключил отправку космонавтов на кораблях США

Космонавты России смогут летать на МКС на частных космических кораблях США, но только после того, как РФ удостоверится, что такие полеты полностью безопасны. Об этом стало известно от исполнительного директора по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» Сергея Крикалева. 

«Решение по теме пока не принято. Возможно, что полеты такие будут, но после того, как мы убедимся в безопасности их кораблей», — прокомментировал Крикалев. 

Напомним, Сергей Крикалев — первый космонавт России, отправившийся в космос на спейс шаттле США на восемь суток в 1994 году.

Сообщалось, что 2 марта запустится корабль Dragon-2 к международной космической станции в беспилотном режиме, а в пилотируемом режиме полет осуществится в июле текущего года. Космонавты НАСА Роберт Бенкен и Дугалас Херли полетят на нем на МКС.

Другое комическое сооружение США (корабль Starliner) уже производится по заказу в компании Boeing. В беспилотном режиме на МКС его запуск осуществится в мае этого года, а в пилотируемом — 27 августа. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роскосмос #космонавты #американские корабли

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