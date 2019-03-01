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12:15   1 Марта 2019
Россия

Московские депутаты поддержали идею создать стену памяти Децла

Московские депутаты поддержали идею создать стену памяти Децла

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу общественности создания стены памяти имени Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децла, в Москве. Он отметил, что для действий в этом начинании, ему необходимо должен получить обращение от инициаторов проекта.

«Для того чтобы посодействовать, я должен понимать, кто вышел с этим предложением», — подчеркнул депутат.

Ранее на глобальной онлайн-платформе change.org была размещена петиция о создании в российской столице официальной стены памяти имени Децла. Под инициативой поставили свои подписи 5,3 тысячи человек.

По словам Герасимова, в Мосгордуму должно поступить обращение с предполагаемым местом для мемориала, а также информацию об источнике финансирования. После поступления этих данных депутат готов помогать.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #общество #децл

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