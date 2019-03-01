Австралийцев не хотят видеть на Мадагаскаре

Представитель мадагаскарского народа микея Тео Ракотово заявил, что никто из иностранных компаний не имеет права приезжать на остров с целью грабежа.

Заявление общественный деятель сделал после того, как стало известно о разрешении на разработку полезных ископаемых на Мадагаскаре для австралийской компании Toliara Sands.

Община микея проживает в регионе Атзимо-Андрфана на юге Мадагаскара. Компания Toliara Sands получила разрешение на разработку в этой области полезных ископаемых, в частности, ильменита, который используется при производстве краски.

Из-за добычи полезных ископаемых в течение нескольких лет уничтожены десятки гектаров баобабовых лесов. Местные экологи также сообщают о загрязнении почвы, воды и воздуха, а также выбросе радиоактивных веществ из-за добычи ископаемых.