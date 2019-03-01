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12:14   1 Марта 2019
Весь мир

Австралийцев не хотят видеть на Мадагаскаре

Австралийцев не хотят видеть на Мадагаскаре

Представитель мадагаскарского народа микея Тео Ракотово заявил, что никто из иностранных компаний не имеет права приезжать на остров с целью грабежа.

Заявление общественный деятель сделал после того, как стало известно о разрешении на разработку полезных ископаемых на Мадагаскаре для австралийской компании Toliara Sands.

Община микея проживает в регионе Атзимо-Андрфана на юге Мадагаскара. Компания Toliara Sands получила разрешение на разработку в этой области полезных ископаемых, в частности, ильменита, который используется при производстве краски.

Из-за добычи полезных ископаемых в течение нескольких лет уничтожены десятки гектаров баобабовых лесов. Местные экологи также сообщают о загрязнении почвы, воды и воздуха, а также выбросе радиоактивных веществ из-за добычи ископаемых.

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Автор: Павел Никифоров
#африка #мадагаскар

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