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12:05   1 Марта 2019
Россия

Рак груди стали чаще диагностировать в России

Рак груди стали чаще диагностировать в России

Выявлять рак молочной железы в России стали почти на 20% чаще за последние пять лет. Так, в 2017 году болезнь нашли у 70 569 человек. За пять лет показатель вырос на 19,5% (в 2012 году нашли 59 037 случаев).

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Чаще всего у мужчин обнаруживаются опухоли легких, трахеи, бронхов. В 2017 таких случаев зафиксировано 49 057. Показатель вырос на 8,7% по сравнению с 2012 годом (45 120 случаев).

Всего больных онкологией в 2017 году зарегистрировано 617 177 человек (в 2012 году — 525 931 человек). По словам Минздрава, рост заболеваемости связан с увеличением доли активного выявления опухолей и проведением диагностики.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля заявил, что ситуацию в системе помощи больным онкологией нужно кардинально менять. Ключевую роль в этом будет играть ранняя диагностика.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #рак #онкология

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