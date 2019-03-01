Боевики, которые контролируются США, согласны на выход беженцев из сирийского лагеря Рукбан за «значительную сумму в долларах», сообщил 1 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании штабов России и Сирии по проблеме беженцев.

Он отметил, что возращению людей домой мешает только командование группировкой Штатов в зоне Эт-Танф, которая не позволяет этого сделать. Американцы также распространяют слухи о невозможности покинуть лагерь, разрухе на подконтрольной сирийскому правительству территории, насильственном призыве в армию и преследовании со стороны власти.

Подконтрольные Америке вооруженные группировки во главе с «Магавир Эс-Саура» по сути насильственно удерживают беженцев в Рукбане, а у желающих его покинуть требуют деньги, которых у них быть не может.

Представители Организации Объединенных Наций признали кратковременность положительного эффекта гуманитарной помощи, которая прибыла в первой половине февраля. Военный считает, что Вашингтон поддерживает катастрофическую ситуацию в Рукбане, чтобы оправдать военное присутствие, несмотря на заявление о выходе военнослужащих с территории Сирии.

В лагере уже зафиксировали случаи заболевания педикулезом, чесоткой и даже проказой.