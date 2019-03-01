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11:58   1 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Белоруссия не возьмет денег за размещение российских баз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство страны и впредь не станет брать деньги за размещение двух военных объектов России на территории республики, даже несмотря на «налоговый маневр» в российской нефтяной отрасли.

«За базы мы с вас копейки не возьмем», — заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

По словам лидера страны, эти военные объекты обеспечивают общую безопасность Белоруссии и России.

Президент Лукашенко ранее также заявил, что не видит намерений со стороны РФ включить республику в состав государства. Политик подчеркнул, что в настоящее время белорусы хотят быть вместе с Россией, однако «жить в своей квартире» при этом.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #белоруссия #лукашенко

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