Москва проведет акции по профилактике вируса папилломы человека

Московский департамент здравоохранения запланировал провести бесплатные акции по поводу Всемирного дня борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). В рамках акции москвички 2 и 4 марта имеют возможность пройти консультацию врача акушера-гинеколога с комплексной диагностикой патологии шейки матки.

В пресс-службе также отметили, что 4 марта в 13:00 в большом конференц-зале Морозовской детской городской клинической больницы лекцию о профилактике ВПЧ и снижении риска злокачественных заболеваний при помощи вакцинации прочитает главный детский гинеколог столицы. Похожие лекции 2 и 4 марта прочитают еще в 17 медорганизациях. Помимо этого, 4 марта в 26 больницах города для женщин организуют открытые дни по диагностике паталогии шейки матки. Также врачи акушеры-гинекологи проведут консультации.

Напомним, ВПЧ очень опасен из-за того, что женщина может заболеть раком шейки матки. Вакцинация против вируса сильно снижает риски. Максимальный эффект от вакцинации будет достигнут до контакта с инфекцией, поэтому необходимо ее проводить в подростковом возрасте.

Известно, что вакцинация против ВПЧ для девочек 12-13 лет осуществляется бесплатно.