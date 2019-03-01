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12:05   1 Марта 2019
Россия

Москва проведет акции по профилактике вируса папилломы человека

Москва проведет акции по профилактике вируса папилломы человека

Московский департамент здравоохранения запланировал провести бесплатные акции по поводу Всемирного дня борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). В рамках акции москвички 2 и 4 марта имеют возможность пройти консультацию врача акушера-гинеколога с комплексной диагностикой патологии шейки матки. 

В пресс-службе также отметили, что 4 марта в 13:00 в большом конференц-зале Морозовской детской городской клинической больницы лекцию о профилактике ВПЧ и снижении риска злокачественных заболеваний при помощи вакцинации прочитает главный детский гинеколог столицы. Похожие лекции 2 и 4 марта прочитают еще в 17 медорганизациях. Помимо этого, 4 марта в 26 больницах города для женщин организуют открытые дни по диагностике паталогии шейки матки. Также врачи акушеры-гинекологи проведут консультации. 

Напомним, ВПЧ очень опасен из-за того, что женщина может заболеть раком шейки матки. Вакцинация против вируса сильно снижает риски. Максимальный эффект от вакцинации будет достигнут до контакта с инфекцией, поэтому необходимо ее проводить в подростковом возрасте.

Известно, что вакцинация против ВПЧ для девочек 12-13 лет осуществляется бесплатно. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #вирус папилломы человека #бесплатные консультации

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