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12:33   1 Марта 2019
Россия

Жители Калининграда выбрали лучшего полицейского

Жители Калининграда выбрали лучшего полицейского

Капитал полиции Эдуард Калтырин стал лучшим сотрудником правоохранительных органов Калининградской области, по итогам интернет-голосования его назвали «Народным медиагероем – 2019».

В самом западном регионе Российской Федерации подобную акцию провели впервые. Жителям Калининградской области было предложено назвать сотрудников правоохранительных органов, представляющих собой пример для подражания и образец в деле защиты жизни и покоя граждан. Об этом в пятницу сообщает издание «Московский комсомолец».

Как отмечается, капитан полиции Эдуард Калтырин в 2018 году не только спас из тонущего автомобиля водителя, но и смог оказать ему первую помощь. О его подвиге позже стало известно от очевидцев.

В ходе голосования 6 600 местных жителей отдали предпочтение Эдуарду Калтырину, которому в итоге и были в торжественной обстановке вручены медаль «Народный медиагерой-2019» и памятный приз.

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Автор: Александр Люблинский
#голосование #калининград #награда #народныйгерой #лучшийполицейский

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